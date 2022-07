Fuori strada col camper, feriti madre e figlio

Incidente stradale oggi, 6 luglio 2022, lungo la Romea a Codevigo. Per cause in corso di accertamento una donna accompagnata dal figlio mentre transitavano su un camper sono finiti fuori strada concludendo la corsa fuori controllo nei campi che scorrono lungo la carreggiata. Un impatto che ha danneggiato notevolmente il mezzo, lasciando i due occupanti intrappolati tra le lamiere dell'abitacolo. L'incidente è stato notato da alcuni automobilisti in transito che hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. I pompieri, non senza fatica, sono riusciti ad estrarre madre e figlio. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, li hanno trasportati in ospedale a Piove di Sacco. Dopo tutti gli accertamenti del caso, sono stati giudicati non in pericolo di vita. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di terminare in tutta sicurezza l'attività.