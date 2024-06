Tamponamento sulla Romea, una Golf prende fuoco

Spettacolare incidente ieri sera 27 giugno alle 19 a Codevigo. Per pura fatalità non si segnalano feriti, ma solo enormi disagi alla viabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra tre auto lungo la SS 309 Romea all'altezza della frazione di Conche. A seguito dell'impatto uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco. Il conducente senza perdere la necessaria lucidità ha fatto in tempo ad uscire dall'abitacolo. I tre conducenti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

I soccorsi

Numerose le telefonate pervenute ai numeri d'emergenza. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Piove di Sacco ha spento con la schiuma il rogo che ha avvolto una Volkswagen Golf, alimentata a gasolio. Nonostante il tempestivo intervento, l'auto è andata irrimediabilmente distrutta. Le cause dell'incendio dai primi riscontri sarebbero di natura elettromeccanica. Accertamenti supplementari sono ancora in corso. Lungo la Romea sono arrivati i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. A scopo precauzionale sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, ma nessuno ha necessitato delle cure del pronto soccorso.