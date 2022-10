Auto contro moto: sessantenne ricoverata in prognosi riservata

Incidente stradale oggi, 25 ottobre alle 17 nella zona industriale di Codevigo. Il bilancio è di due mezzi coinvolti e una donna in prognosi riservata.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri si sono scontrati una Peugeot 107 con al volante un uomo di 75 anni e un ciclomotore Honda 125 condotto da una donna di 60 anni. Nello schianto l'automobilista è rimasto illeso, mentre la motociclista è caduta rovinosamente a terra restando seriamente ferita. Sul posto sono arrivati subito i militari dell'Arma per transennare l'area e iniziare i rilievi e il personale medico del Suem 118. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso viste le condizioni critiche della ferita. Dopo essere stata stabilizzata la donna è stata elitrasportata in ospedale a Padova. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura si sono riservati la prognosi. Disagi alla viabilità si sono registrati per circa un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Il conducente dell'auto come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.