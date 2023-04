Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato in un campo

Incidente stradale oggi 6 aprile alle 13,30 lungo la Statale 516 dei Pescatori all'altezza del km 23 a Codevigo. Un'auto è finita ribaltata nel campo che scorre lungo la carreggiata dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. In ospedale l'automobilista come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

I soccorsi

I pompieri accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dai sanitari del Suem 118 per essere trasferito in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Tra le cause che potrebbero aver contribuito alla fuoriuscita autonoma non si esclude una banale disattenzione, una manovra azzardata, ma anche l'eccessiva velocità.