Trattore si ribalta dopo lo schianto con un auto: ferito l'autista

Schianto oggi, 2 novembre, alle 9,15 del mattino in via Casette a Conselve. Coinvolti un trattore e un'auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pesante.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai Vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco con due automezzi tra cui l'autogrù, nel violento impatto il trattore è finito rovesciato a bordo strada. In via Casette oltre alle forze dell'ordine sono arrivati anche i sanitari del Suem 118. Il conducente dell'auto è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. Peggio è andata all'autista del trattore che dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita dai primi accertamenti effettuati. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. E' toccato ai carabinieri deviare il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate a mezzogiorno, quando il trattore è stato riportato sulla sede stradale e portato via da un carroattrezzi. Le cause che hanno portato allo scontro sono ora al vaglio dei militari dell'Arma.