Incidente stradale con feriti. I conducenti coinvolti erano entrambi drogati

Non è facile registrare un incidente stradale dove gli automobilisti coinvolti risultino entrambi drogati. Questa eventualità si è registrata lo scorso agosto a seguito di uno schianto avvenuto a Correzzola che ha visto due mezzi coinvolti con i conducenti feriti seppur in modo lieve..

I fatti

A metà agosto durante una serata di festa un trentenne ed un ventenne sono usciti di casa per andarsi a divertire con gli amici. Rientrando si sono schiantati uno contro l'altro procurandosi ferite lievi. I rilievi nell'occasione sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Agna che come da protocollo hanno richiesto in ospedale accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La sentenza

Ieri mattina, 14 settembre, i due automobilisti sono stati convocati in caserma e, a seguito degli esiti delle analisi del sangue effettuati nell'immediatezza dello schianto, sono stati denunciati per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.