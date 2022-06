Schianto in scooter contro un palo della segnaletica stradale, muoiono padre e figlia

Incidente mortale oggi 27 giugno alle 18 in via Rebosola a Correzzola. Padre e figlia, rispettivamente di 33 e 60 anni di Chioggia si trovavano su uno scooter quando all'improvviso il papà, Alfredo Bergamasco, che si trovava alla guida ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Nel tremendo impatto, la figlia, Elisa Bergamasco di 33 anni, che si trovava seduta nel posto del passeggero è morta sul colpo. Il padre è stato trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso in condizioni disperate. Una volta giunto a destinazione, è spirato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La viabilità ha subito rallentamenti fino alle 21.