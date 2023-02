Gita sui Colli in moto: cade rovinosamente e finisce in ospedale

Una giornata di festa in sella alla sua grande passione è finita con un ricovero in ospedale. Cade con la moto da cross e si procura un sospetto trauma a entrambe le gambe. L'incidente è accaduto oggi, 3 febbraio, a un biker di 56 anni di Mestrino, che stava percorrendo con altri motociclisti un sentiero in Valsanzibio nel comune di Galzignano Terme, all'interno del Parco dei Colli Euganei dove è peraltro vietato.

L'allarme

Scattato l'allarme verso le 12.30, una squadra del soccorso alpino di Padova, compreso un infermiere di Stazione, seguendo le coordinate della posizione ha raggiunto l'infortunato. Dopo avergli prestato le prime cure per una sospetta frattura, i sei soccorritori gli hanno immobilizzato le gambe per poi trasportarlo in barella 800 metri fino al rendez vous con l'ambulanza. Caricato a bordo, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni sono state definite rassicuranti.