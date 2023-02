Schianto frontale sulla Valsugana: due feriti e traffico in tilt

Grave incidente stradale oggi, 4 febbraio, a Pieve di Curtarolo lungo la Sp 47 Valsugana. Lo schianto ha coinvolto due auto, con altrettanti feriti. In un primo momento preoccupavano le condizioni di uno dei due automobilisti, poi la situazione è andata migliorando. Tra le cause al vaglio degli inquirenti, l'eccessiva velocità, un sorpasso azzardato, ma anche una possibile disattenzione. Nella carambola nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Cosa è successo

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 18. Coinvolte una Volkswagen Polo e una seconda auto alimentata a gas. L'impatto è stato frontale. Con tutta probabilità lo schianto è avvenuto a seguito di un sorpasso azzardato di una delle due vetture. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cittadella per i rilievi, i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Nell'impatto la Polo è andata in testa coda in mezzo alla carreggiata. Il secondo mezzo è finito nel fossato che scorre lungo la carreggiata. I due automobilisti sono stati stabilizzati e successivamente trasportati in ospedale a Cittadella. Al termine di tutti gli accertamenti, sono stati giudicati non in pericolo di vita. L'incidente ha generato lunghe code sulla Valsugana. La situazione è tornata alla normalità soltanto alle 20. Tempo necessario ai soccorritori di terminare le attività e rimuovere dalla strada i mezzi incidentati. Come da prassi i due automobilisti in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.