Auto si ribalta dopo l'impatto con un'altra vettura: ferita una donna

Spettacolare incidente oggi 6 dicembre alle 13,45 a Curtarolo in piazza Martiri. Il bilancio, che poteva essere ben più pesante, è di una donna feriti trasportata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I fatti

Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese si sono scontrate due automobili. Una di queste a seguito dell'urto si è rovesciata. Immediato l'allarme ai numeri di emergenza. Sul luogo dell'impatto oltre agli agenti della Federazione, sono arrivati i Vigili del fuoco di Cittadella e il personale medico del Suem 118. Grazie all'intervento dei pompieri la ferita è stata estratta dall'abitacolo e presa in consegna dal personale medico. Dopo essere stata stabilizzata l'automobilista è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. Illeso l'altro conducente rimasto coinvolto. A provocare lo schianto sarebbe stata una mancata precedenza. La situazione in via Martiri è tornata alla normalità alle 15.