Schianto all'incrocio all'ora di pranzo: due donne finiscono in ospedale

Incidente stradale oggi 6 dicembre alle 12,30 a Curtarolo. Il bilancio è di due auto coinvolte e due donne costrette alle cure ospedaliere.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Argine Villabozza e via Umberto a Curtarolo. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una utilitaria una donna di 70 anni rimasta incastrata. La ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem come anche l’altra conducente 30enne, venuta fuori autonomamente dall’altra auto. I rilievi dello schianto sono stato effettuati dalla Polizia stradale. Il traffico è stato deviato su arterie secondarie per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. La situazione all'incrocio di Curtarolo interessato dallo schianto è tornata alla normalità attorno alle 14. Come da prassi le due conducenti rimaste ferite sono state sottoposte in ospedale ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.