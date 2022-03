Due anziane travolte sulle strisce pedonali, una è in fin di vita: il pirata della strada è fuggito

È caccia al pirata della strada che nel tardo pomeriggio di giovedì 3 marzo ha investito due anziane sulle strisce pedonali: una di loro lotta ora tra la vita e la morte.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Pontevigodarzere: sono da poco passate le ore 19 quando le due donne, appena uscite dalla chiesa, vengono prese in pieno da un'auto che arriva da Padova. L'impatto è violento e scaraventa le due amiche a metri di distanza, eppure il guidatore del veicolo prosegue la sua corsa come se nulla fosse e se ne va. Le due anziane sono ora ricoverate in ospedale, e una delle due (di 84 anni) è in gravissime condizioni in quanto ha riportato fratture alle costole e alle vertebre oltre che un problema ai polmoni. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale, che sta indagando per dare un nome e un volto al codardo pirata della strada che è scappato a tutto gas invece di prestare soccorso.