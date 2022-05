Prima lo schianto con un'auto, poi con una moto e scappano: è caccia alla famiglia "pirata"

È caccia alla famiglia "pirata". Papà, mamma e due bimbi erano a bordo di una Smart che prima è andata addosso a una Clio e poi a una moto.

L'incidente

Un doppio incidente nel giro di pochi minuti. Martedì 24 maggio, poco prima delle 16, un uomo era al volante della sua Smart. A bordo c'erano una donna e due bambini. All'incrocio tra via Udine e via Zago a Saonara la Smart è andata addosso a una Clio che stava passando. L'uomo non si è fermato, ha dato gas ed è fuggito verso via Zago. Nella fuga ha centrato una moto guidata da un 19enne del luogo che è caduto a terra. Invece di fermarsi e soccorrere il giovane, la famigliola ha deciso di darsela a gambe. Sono fuggiti a piedi abbandonando la Smart in mezzo alla strada. Il 19enne è stato portato all'ospedale di via Giustiniani a Padova e non sarebbe in pericolo di vita. Ora le forze dell'ordine stanno cercando la famiglia "pirata".