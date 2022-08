Si rovescia il trattore per la vendemmia, conducente miracolato

Paura oggi, 31 agosto, alle 7 in via Da Rio a due Carrare. Il conducente di un trattore è rimasto seriamente ferito a seguito del rovesciamento del suo mezzo e di una vendemmiatrice. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco di Abano Terme e Padova che hanno lavoro per oltre tre ore per raddrizzare i mezzi. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato il singolare inconveniente che poteva avere conseguenze ben più gravi per l'autista. Si ipotizza una banale distrazione, ma anche il possibile guasto meccanico. L'arrivo dei soccorritori ha richiamato nell'area agricola di via Da Rio numerosi residenti che si sono voluti sincerare di cosa fosse accaduto. Quando hanno appreso che il ferito non versava in pericolo di vita hanno tirato un sospiro di sollievo.