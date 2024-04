Tamponamento in A/13: conducente di camion portato in ospedale in elicottero

Disagi alla viabilità oggi 22 aprile lungo l'autostrada A/13 a seguito di un tamponamento che ha interessato due mezzi pesanti. Il bilancio, che poteva essere ben più tragico è di una persona trasportata in ospedale con l'elisoccorso dopo che i vigili del fuoco l'hanno estratto dalle lamiere della cabina e affidato alle cure del Suem 118. Presenta numerose lesioni, ma dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Miracolosamente illeso invece il conducente del camion che è stato tamponato.

Cosa è successo

Secondo i primi sviluppi investigativi effettuati dagli agenti della Polizia Stradale, i due mezzi coinvolti stavano procedendo nella medesima direzione di marcia. Ad un tratto, per una banale disattenzione, ma anche per la velocità sostenuta, si è verificato il tamponamento. Il mezzo pesante che è arrivato da tergo si è incastrato con la cabina nel rimorchio del primo camion. Il traffico si è immediatamente bloccato. Si sono verificate code per diversi chilometri con la situazione che si è normalizzata soltanto dopo le 14.