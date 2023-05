Tamponamento in autostrada, il passeggero scende e viene investito mortalmente da una Mercedes

Drammatico incidente stradale ieri notte, 23 maggio alle 22,30 lungo l'autostrada A13 in direzione nord tra il casello di Monselice e Terme Euganee. Un cittadino cinese di 48 anni ha perso la vita, tre persone sono rimaste ferite. La vittima si trovava nel posto del passeggero di un'Audi. Per cause ora al vaglio della Polizia Stradale di Rovigo il mezzo con a bordo i due cinesi ha tamponamento una Smart. Il passeggero orientale è uscito dall'abitacolo per sincerarsi dei danni. Una scelta azzardata visto che pochi istanti dopo è sopraggiunta una Mercedes con al volante un padovano di 63 anni che l'ha investito. Un impatto devastante che non ha dato scampo al quarantottenne che di fatto è morto sul colpo. Solo in tarda nottata, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno la salma è stata pietosamente composta e trasferita all'istituto di Medicina legale in attesa di essere affidata ai familiari

Omicidio stradale

L'investitore, sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo. Questo dettaglio aggrava ulteriormente la sua posizione. Ora il padovano rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della positività all'alcol. I tre feriti, tra cui il conducente della Smart, sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno versa in pericolo di vita. Sul luogo dell'ennesima tragedia della strada oltre alla Polizia Stradale e al personale medico del Suem 118 si sono portati i Vigili del fuoco di Este. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3. La vittima aveva in pendenza un ordine di espatrio emesso dal questore di Prato. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati.