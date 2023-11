Schianto tra due auto, una finisce ribaltata nel fossato: due feriti

Incidente stradale oggi 3 novembre alle 8 del mattino a Due Carrare. Il bilancio è di due feriti e traffico in tilt per diverse ore. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Campolongo. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine. Sul luogo dell'ennesimo incidente lungo le strade della provincia di Padova sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118.

I soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito dell'allarme giunto alla centrale operativa del 115 per uno schianto che ha visto coinvolte due auto, di cui una finita rovesciata. I pompieri sono arrivati da Abano Terme e hanno lavorato non poco per mettere in sicurezza i due mezzi ed estrarre i feriti dagli abitacoli. Le maggiori difficoltà si sono verificate sull'auto finita rovesciata nel fossato. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stato affidati ai sanitari del Suem 118 che li hanno trasportati in ospedale. Come da prassi saranno sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.