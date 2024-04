Schianto frontale: una donna è stata trasportata in ospedale in elicottero

Incidente stradale oggi 19 aprile lungo via Campolongo a Due Carrare. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale si sono scontrate un Peugeot con al volante una ragazza del posto e una Toyota Yaris condotta da una donna di Abano. Nell'impatto ha avuto la peggio quest'ultima che, dopo essere stata liberata dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco è stata affidata ai sanitari.

I soccorsi

In via Campolongo sono arrivati oltre agli agenti della Stradale anche i carabinieri della Compagnia di Abano che hanno collaborato nella viabilità. Mentre la ragazza su Peugeot è stata accompagnata al pronto soccorso di Abano per accertamenti, l'altra coinvolta è ora ricoverata a Padova. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Ad entrambi i conducenti coinvolti sono stati disposti accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.