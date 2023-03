Si schianta contro un palo dell'Enel: ferito un'automobilista

Incidente stradale domenica 12 marzo alle 21,30 in via Brassalene a Due Carrare. Un uomo a bordo, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, è finito fuori strada. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul luogo della segnalazione si sono portati i Vigili del Fuoco di Abano che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e hanno estratto il ferito dall'abitacolo prima di darlo in consegna ai sanitari del Suem 118.

I soccorsi

Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale. Le sue condizioni, al termine di tutti gli accertamenti del caso, sono rassicuranti. Non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. In via Brassalene è giunta anche una squadra di tecnici dell'Enel che hanno riparato un danno al palo provocato dall'impatto. L'attività dei pompieri è terminata dopo le 23.