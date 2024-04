Deve svoltare, ma la sua auto viene centrata in pieno: traffico in tilt

Ennesimo grave incidente sulle strade del padovano. Questa volta l'impatto è avvenuto a Due Carrare lungo la S.S.16 Adriatica. L'impatto è avvenuto oggi 26 aprile alle 11. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due persone ferite e trasportate in ospedale e traffico rallentato per oltre un'ora. Tra le cause che hanno portato all'impatto i carabinieri della Compagnia di Abano che hanno effettuato i rilievi ipotizzano una mancata precedenza. Come da prassi i feriti in ospedale a Schiavonia sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La dinamica

Si sono scontrate una Peugeot 308 condotta da R.V. di 53 anni residente ad Arquà Polesine e una Fiat Panda con al volante P.F. di 61 anni di Padova. L'automobilista su Peugeot stava transitando lungo la statale da Battaglia Terme verso Padova, l'altro in direzione opposta. Secondo i rilievi il conducente della Panda doveva svoltare per entrare nel parcheggio del vivaio Bottin, quando è stato centrato in pieno dalla Peugeot. La Panda si è ribaltata, entrambe le auto hanno subito gravi danni. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso del Suem, ma alla fine si è convenuto di trasportare i coinvolti in ospedale con l'ambulanza. Nella carambola, per pura fatalità non sono rimasti coinvolti ulteriori veicoli nonostante in quel momento lungo l'Adriatica il traffico fosse sostenuto.