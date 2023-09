Attraversa sulle strisce, travolto da una moto: due feriti

Non ha visto il pedone che stava attraversando la strada e l'ha travolto con la sua moto. L'incidente stradale è avvenuto oggi 21 settembre alle 8,40 in via Schiavin ad Este. A terra sono rimasti un uomo di mezza età residente non distante dal luogo dell'impatto e un giovane motociclista. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. I soccorsi sono stati tempestivi.

La cronaca

In via Schiavin sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi e due mezzi del Suem 118. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati al vicino ospedale di Schiavonia. Presentano lesioni importanti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Tra le cause che hanno contribuito allo schianto non si escludono una banale disattenzione, ma anche la velocità eccessiva. La situazione in via Schiavin è tornata alla nomalità soltanto dopo le 10.