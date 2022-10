Investita sulle strisce, diciassettenne miracolata. Il conducente dell'auto è fuggito

Paura lunedì mattina, 10 ottobre, per una studentessa di 17 anni investita sulle strisce pedonali in via Padana Inferiore a Este. L'automobilista invece di fermarsi e attendere i soccorritori si è dileguato. Ora rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga da incidenti stradali con feriti.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Este la vittima dell'investimento si stava recando allo scalo ferroviario per raggiungere Monselice per andare a scuola. L'impatto tra l'auto e la giovane per pura casualità non ha provocato lesioni devastanti. La diciassettenne se l'è cavata con qualche escoriazione. In ospedale è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Il "pirata" si è fermato pochi secondi davanti alla ragazza a terra dolorante, ma poi ha pensato bene di tagliare la corda. Ora i militari dell'Arma lo stanno cercando.