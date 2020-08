Violento schianto contro il palo della luce: guidatrice trasportata in ospedale

Ha perso il controllo della propria auto, andando a sbattere violentemente contro un palo della luce a bordo strada: incidente nel primo pomeriggio di sabato 8 agosto a Bevadoro, frazione di Campodoro.

Incidente

Al volante dell'auto c'era una donna, che è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale: sul posto era giunto anche l'elisoccorso, ma le condizioni della donna non erano così gravi da necessitarne l'utilizzo. I vigili del fuoco hanno estratto il veicolo dal fossato con l'ausilio di una gru: sul luogo dell'incidente per i rilievi anche i carabinieri, che avevano momentaneamente chiuso il tratto di strada interessato per mettere in sicurezza la zona.