Cade con la bici e il manubrio gli penetra la coscia: corsa in ospedale per il ragazzino

Un infortunio dovuto al fato avverso. E che poteva avere conseguenze ben peggiori: incidente tanto rocambolesco quanto drammatico per un ragazzino, che cadendo con la propria bicicletta è finito con il manubrio della stessa infilzato nella coscia.

I fatti

È successo intorno alle ore 13.30 di oggi, giovedì 12 maggio, a Saonara: il giovane, di ritorno da scuola, stava percorrendo via XX Settembre in sella alla sua fiammante mountain bike arancione quando per cause ancora in corso di accertamento è rovinato a terra insieme alla bici, con il manubrio che si è infilzato nella coscia. Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto a smontare il manubrio (che è stato poi assicurato alla coscia con delle bende) dal resto della bicicletta per facilitare il trasporto in ospedale per l'estrazione dello stesso.