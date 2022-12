Violento frontale a Natale: due persone in ospedale

Un frontale in piena regola: incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 25 dicembre, a Sarmeola di Rubano.

I fatti

È successo intorno alle ore 10.30 in via della Provvidenza, trafficata arteria che unisce Padova con Mestrino: per cause ancora in corso di approfondimento un'auto ha invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare frontalmente contro un altro veicolo proveniente dal quartiere Chiesanuova: feriti i due conducenti dei mezzi, che dopo il violento impatto sono stati presi in carico dai sanitari del Suem 118 che li hanno subito portati all'ospedale cittadino per gli accertamenti del caso. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le due auto (andate distrutte) e la polizia locale, che ha compiuto i rilievi regolando nel contempo il traffico. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.