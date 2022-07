Tremendo frontale auto-scooter in città: 52enne perde la vita

Non si ferma la striscia di sangue che sta interessando le strade padovane: Z.M., 52enne residente in città, è morta in seguito a un tragico incidente.

I fatti

È successo dopo le ore 22.30 di ieri, martedì 5 luglio, sul cavalcavia Dalmazia proprio a Padova: la donna, in sella al suo scooter, stava scendendo dalla rampa del cavalcavia quando per cause ancora in corso di accertamento è andata a scontrarsi frontalmente contro l'auto guidata da un 54enne domiciliato all'ombra del Santo, che stava procedendo nel senso opposto di marcia. Un impatto terribile che ha fatto sbalzare la 52enne, finita poi violentemente a terra: sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma nonostante i tentativi di rianimarla per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia locale, che ha svolto i rilievi del caso e sottoposto ad alcoltest il conducente dell'auto.