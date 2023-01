Grave frontale nell'Alta: un morto e tre feriti

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 gennaio, a Cittadella.

I fatti

È successo intorno alle ore 13 sulla strada regionale 53 "Postumia": per cause ancora in corso di accertamento un'Audi station wagon e una un furgoncino Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano un cavalcavia. Il bilancio parla al momento di un 65enne di Caerano San Marco (Treviso), conducente del Doblò che era stato elitrasportato in ospedale, morto all'arrivo al policlinico e di tre feriti di cui uno in gravi condizioni, portato a Padova. Gli altri due occupanti dei veicoli hanno riportato ferite ed escoriazioni. I due mezzi sono rimasti nel mezzo della carreggiata: per questo motivo la strada regionale è stata momentaneamente chiusa, con il traffico che è stato di conseguenza deviato nelle vie limitrofe. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

(Notizia in aggiornamento)