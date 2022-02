Pauroso frontale sulla trafficata strada provinciale: una persona ferita e traffico deviato

Un botto pauroso: un uomo è rimasto ferito dopo uno scontro frontale con un'auto, incidente che ha coinvolto anche un terzo veicolo.

I fatti

È successo intorno alle ore 7 di mercoledì 9 febbraio lungo la trafficata Sp 40, nota come "Strada dei Vivai": all'altezza di Sant'Angelo di Piove di Sacco due auto si sono scontrate frontalmente, urtando poi una terza vettura e rimanendo bloccate in mezzo alla strada. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroën un uomo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, il quale è stato poi subito affidato ai sanitari del Suem 118, che lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in ospedale. Illesi, invece, gli altri automobilisti: i carabinieri della locale stazione hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.