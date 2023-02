Scontro frontale tra due auto: quattro feriti e tangenziale chiusa per quattro ore

Un violento schianto, che ha costretto la polizia locale del consorzio Padova Ovest a chiudere la tangenziale per quattro ore per poter rimuovere tutti i pezzi di carrozzeria: scontro frontale nella mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, a Selvazzano Dentro.

I fatti

È successo pochi minuti prima della ore 9 sulla bretella Boston, nuovo tratto di tangenziale che arriva fino a Selvazzano Dentro: all'altezza dell'autovelox posizionato a poche centinaia di metri dalla conclusione del tratto un suv Kia si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Un botto violentissimo, causato all'invasione di corsia (per cause ancora in corso di accertamento) di uno dei due mezzi: sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato le quattro persone coinvolte - due uomini e due donne - al vicino ospedale di Abano Terme in quanto ferite ma non in modo grave. Il problema è che a causa del frontale lungo tutta la sede stradale si sono sparsi pezzi di carrozzeria: per evitare che potessero creare pericoli ai veicoli la polizia locale non ha potuto fare altro che chiudere la tangenziale in entrambe le direzioni, riaprendola solo alle ore 13 con inevitabili ripercussioni a livello di traffico.