Esce di strada con l'auto e abbatte un palo della luce: 75enne grave in ospedale

L’auto è uscita di strada e ha preso in pieno un palo della luce, abbattendolo. Il conducente è in ospedale, la prognosi è riservata.

L’incidente

Erano le 14 di giovedì 16 settembre quando un 75enne di Villafranca Padovana ha avuto un incidente. Stava guidando lungo via Villafranca a Piazzola sul Brenta quando ha perso il controllo del veicolo: finendo fuori strada ha sbattuto contro un palo della luce, abbattendolo. Carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza sono corsi in suo aiuto. Il 75enne è stato elitrasportato all’ospedale di Padova dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.