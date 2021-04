Infilzata dal guard-rail che le trafigge l'abitacolo: 25enne in codice rosso

Il terribile incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica in corso Australia: una donna di 25 anni è stata portata in gravi condizioni in pronto soccorso a Padova

Un pauroso incidente si è verificato lunedì nel tardo pomeriggio: verso le 19.30 l'auto guidata da una ragazza di 25 anni è uscita di strada in Corso Australia ed è stata "infilzata" da un guard-rail.

L'incidente

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale a Padova, vicino all'uscita di Chiesanuova, per un’auto finita contro la cuspide del guardrail, penetrato longitudinalmente dentro l’abitacolo. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna. I pompieri hanno lavorato con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per liberare la giovane rimasta incastrata nella vettura. La donna è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferita in codice rosso in pronto soccorso.