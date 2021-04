Giovane perde il controllo dello scooter, cade e finisce in mezzo a un campo: gravissimo

L'incidente si è verificato nella giornata di domenica a Fontaniva: un 35enne è stato trovato in condizioni disperate: elitrasportato a Padova, i medici non hanno sciolto la prognosi

Forse l'alta velocità o una distrazione sono costate care a un 35enne di origini moldave che domenica verso le 18,40 era in sella al suo scooter e stava tornando verso casa quando è scivolato, perdendo il controllo del mezzo.

L'incidente

L'incidente si è verificato a Fontaniva in via Contra' Belgio dove A.G., classe 1986 residente a Bassano del Grappa, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del motorino su cui viaggiava, scivolando a terra e finendo nel terreno adiacente la strada. A notarlo un passante che ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 e l'elicottero che ha preso in consegna il giovane, trasferendolo ospedale a Padova dove sarebbe arrivato in condizioni gravi. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. I carabinieri dei Piazzola Sul Brenta hanno eseguito i rilievi e ascoltato i testimoni per cercare di capire cosa esattamente sia successo.