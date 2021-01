Perde il controllo dell'automobile e si schianta contro il guard-rail: gravissimo

L'incidente si è verificato alle 13 di domenica lungo la Strada Statale del Santo: l'uomo viaggiava in direzione di Castelfranco. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 37 anni di Albignasego coinvolto domenica all'ora di pranzo in un grave incidente lungo la Statale del Santo all'altezza dell'uscita per Cadoneghe.

Lo schianto

Stando a quanto raccolto dai carabinieri della stazione di Noventa Padovana il veicolo guidato dal padovano è andato a schiantarsi contro il guard-rail, per poi finire la sua corsa a bordo strada contro le protezioni. Il conducente, accompagnato in ospedale con l'ambulanza, è arrivato in pronto soccorso in codice rosso con un trauma cranico oltre a un trauma toracico con emorragia interna. La Statale è stata chiusa dalle 13 alle 14.30 per i rilievi e il ripristino della carreggiata. Il ferito era al volante di una Lancia Y: i medici l'hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico.