Camion esce di strada e si rovescia: i chicchi di grano contenuti all'interno si spargono per strada

I chicchi di grano fuoriusciti dal camion si sono sparsi sulla strada, rimasta bloccata dal mezzo pesante che si è rovesciato su un fianco.

L’incidente

Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto un autocarro ricolmo di grano stava percorrendo via Navegauro a Terrassa Padovana, vicino al confine con Arre. Per cause ancora da chiarire il conducente, un dipendente di una ditta di cereali di Candiana classe ’69, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltando il camion. Il carico è fuoriuscito spargendosi in strada. I vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni.