Schianto frontale: due feriti trasportati in ospedale e traffico rallentato

Incidente stradale oggi 22 gennaio alle 19,30 in via Prandina a Grantorto. Due mezzi coinvolti e altrettanti feriti

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione lo schianto ha coinvolto due auto che sono andate ad impattare frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco dalla caserma di Cittadella. I pompieri hanno estratto gli automobilisti dagli abitacoli e hanno affidato i feriti alle cure del personale medico del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati i protagonisti dell'incidente sono stato trasportati in ospedale a Cittadella. Terminati gli accertamenti del caso sono stati giudicati non in pericolo di vita. Disagi importanti alla viabilità. E' toccato alle forze dell'ordine deviare la viabilità lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. La situazione in via Prandina si è normalizzata attorno alle 22. In ospedale i due automobilisti coinvolti sono stati sottoposti anche ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.