Causa un incidente a un incrocio, una donna finisce in ospedale: guidava ubriaco

Un incidente per colpa dell’alcol che poteva trasformarsi in tragedia. Un uomo si è messo alla guida dopo aver bevuto e ha causato un sinistro.

L’incidente

Intorno alle 13 di domenica 5 settembre i carabinieri del Norm della compagnia di Piove di Sacco sono accorsi sul luogo di un incidente. Un 52enne di Legnaro stava guidando la sua Fiat Punto lungo la SS516: all’intersezione tra via Cavour e via Garibaldi è andato a sbattere contro un’altra auto, a bordo della quale c’erano due coniugi brasiliani. La donna è stata portata al pronto soccorso di Piove di Sacco dove i medici hanno provveduto a curare le lesioni guaribili in 10 giorni. I carabinieri hanno sottoposto ad alcol test il 52enne, risultato positivo con 1,08 g/l: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.