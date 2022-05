Tamponamento in autostrada, conducente dell'auto rimane incastrato nell'abitacolo

L'auto è finita rovesciata su un fianco, mezza accartocciata. In autostrada si è verificato un tamponamento tra un'auto e un furgone.

L'incidente

Erano le 22.30 di lunedì 9 maggio quando è avvenuto l'incidente. Lungo l'autostrada A4, poco prima dello svincolo di Grisignano di Zocco un'auto e un furgone di scorta di un trasporto eccezionale sono rimaste coinvolte nello schianto. Un tamponamento che ha fatto rovesciare l'auto su un fianco: il conducente è rimasto ferito e non riusciva a uscire dall'abitacolo. I vigili del fuoco, arrivati da Padova, hanno estratto l'uomo e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del Suem, che lo ha portato in ospedale. Il conducente del furgone, invece, è rimasto illeso. Sul posto erano presenti la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada per gestire il traffico e raccogliere i rilievi del sinistro.