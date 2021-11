Colto da un malore mentre guida, finisce contro un palo della luce e lo abbatte

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito dritto contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’uomo è stato portato in ospedale con codice giallo.

L’incidente

Erano le nove di mercoledì 17 novembre quando un 41enne di Santa Giustina in Colle percorreva via Villarappa. È uscito di strada, forse per un malore, e ha preso in pieno il palo della luce che è crollato a terra. Una pattuglia della polizia locale della Federazione ha prestato i primi soccorsi e chiamato l’ambulanza. In ospedale faranno anche accertamenti per capire se il 41enne si trovava sotto effetto di alcol o droga. Nel frattempo una squadra dell’Enel ha sistemato il palo e non ci sono stati disservizi sulla linea elettrica.