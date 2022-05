Non rispetta l'alt dei carabinieri e va a schiantarsi contro due auto in rotatoria

Un pomeriggio di fuoco sulle strade della provincia quello del primo maggio. Un uomo non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha causato un incidente mentre un altro ha rubato un’auto e poi è uscito di strada.

I fatti

Nel pomeriggio di domenica 1 maggio due sono gli interventi su strada dei carabinieri. Lungo la SR10 un equipaggio del Radiomobile di Este ha dato l’alt a un’Audi A3 ma il conducente, invece, di fermarsi ha accelerato proseguendo in direzione di Monselice. I carabinieri hanno cominciato a seguirla e alla rotatoria l’Audi è andata contromano, andando a schiantarsi contro due vetture. Gli occupanti sono scappati a piedi ma uno di loro è stato bloccato con l’aiuto di un equipaggio di Monselice: un 28enne marocchino senza fissa dimora e irregolare, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver esibito una patente marocchina falsa. A causa dell’incidente, i conducenti delle due auto coinvolte, un 51enne e un 21enne entrambi di Solesino, sono finiti in ospedale e hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 5 e in 26 giorni. Anche il 28enne ha riportato delle ferite ed è stato segnalato alla Prefettura perché aveva con sé 2 grammi di hashish. Lo stesso pomeriggio i carabinieri di Piove di Sacco sono intervenuti in via Valeri dove una Fiat Punto era fuoriuscita di strada e il conducente l’aveva abbandonata. I militari dell’Arma hanno scoperto che la macchina era stata rubata poche ore prima nello stesso comune. L’autore del furto sarebbe un 29enne albanese di Sant’Angelo di Piove di Sacco: è stato denunciato.