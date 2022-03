Schianto tra due auto, una va a sbattere contro il guard rail: conducente in ospedale

Terribile lo schianto tra due auto, una delle quali è finita dritta contro il guard rail. L’incidente è avvenuto a Monselice.

L’incidente

Erano da poco passate le 11 del mattino di sabato 12 marzo quando due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Valli a Monselice. Per la violenza dell’impatto, una delle vetture è andata a scontrarsi contro il guardrail. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo la conducente di quest’ultimo mezzo e l’hanno affidata alle cure del Suem. La donna è stata poi portata in ospedale mentre l’altro guidatore è stato medicato sul posto.