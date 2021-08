Si ribalta con l'auto e resta incastrato: salvato dai pompieri

È finito su un fianco ed è rimasto ferito: un uomo ha perso il controllo della sua auto rischiando di ribaltarsi con la macchina.

L’incidente

Nel pomeriggio di domenica 1 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti a Vigodarzere per un incidente. Un uomo ha perso il controllo dell’auto sul rettilineo, ancora non è chiaro se per distrazione o per altri motivi. Nel ribaltarsi su un fianco il conducente è rimasto ferito e una volta tirato fuori dai pompieri è stato portato in ospedale.