Scontro tra due auto, una si ribalta su un fianco: conducenti in pronto soccorso

Due auto si sono scontrate e una delle due si è capovolta su un fianco. É accaduto la mattina presto, quando la città comincia a svegliarsi per iniziare una nuova giornata.

L'incidente

Poco dopo le 7 si è verificato un incidente stradale in via Armistizio a Padova. Due auto, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate e l'impatto è stato talmente forte che una delle due è stata sbalzata e si è capovolta su un fianco. La strada è rimasta bloccata fino all'arrivo dei pompieri e della polizia locale. Il Suem ha inviato due ambulanze per portare in ospedale i conducenti dei veicoli incidentati, entrambi rimasti feriti. La polizia locale ha deviato il traffico e si sono verificati alcuni disagi per la circolazione. Intanto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi terminando le operazioni dopo un'ora e mezza.