Schianto tra due auto, una finisce rovesciata su un fianco: la conducente è in ospedale

L'impatto è stato talmente forte che una delle due auto si è rovesciata su un fianco. La conducente è stata portata all'ospedale.

L'incidente

Intorno alle 11 di mercoledì 4 maggio si è verificato un incidente a Curtarolo. Due auto viaggiavano su via San Luca e si sono scontrate. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire e se ne stanno occupando i carabinieri. Lo schianto è stato violento, tanto che una delle due auto è finita rovesciata su un fianco e la conducente è rimasta ferita. Non riusciva più ad uscire dall'abitacolo, i vigili del fuoco, arrivati da Cittadella, hanno dovuto estrarla per poi affidarla alle cure del Suem: è stata portata in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale hanno richiesto circa un'ora.