Incidente in autostrada, automobilista finisce nel canale d'irrigazione e rimane ferito

L'uomo è stato elitrasportato in ospedale. Stava percorrendo l'autostrada quando è uscito dalla carreggiata finendo nel canale

È finito fuori strada, in un canale d’irrigazione. I vigili del fuoco sono arrivati con l’autogru per estrarre il conducente.

L’incidente

Nella mattinata di martedì 21 settembre, poco dopo le 10, un automobilista stava percorrendo l’autostrada A13 e nel tratto tra Terme Euganee e Padova Sud è uscito di strada. È finito in un canale d’irrigazione sotto il piano stradale ed è rimasto ferito. I pompieri sono arrivati con l’autogru per estrarlo e affidarlo al Suem: i medici hanno stabilizzato l’automobilista e lo hanno elitrasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente c’erano anche polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Nel giro di due ore la situazione è tornata alla normalità.