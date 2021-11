Incidente in autostrada, coinvolti tre auto e tre camion: chiuso il tratto tra Monselice e Boara

Sono state coinvolte tre auto e tre camion nell’incidente avvenuto in autostrada. Tale la gravità da dover chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Monselice e Boara in direzione Bologna.

L’incidente

Poco dopo le 13 di martedì 2 novembre tre auto e tre mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente sul tratto tra Monselice e Boara della A13, in direzione Bologna. Tratto che è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono accorsi ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha causato tre chilometri di coda.