Tir si ribalta all'uscita dell'autostrada: un ferito e code in aumento

Un tir si è ribaltato all’uscita di Padova Ovest e il conducente è rimasto ferito. Nei minuti successivi all’incidente la coda è andata via via aumentando.

L’incidente

Intorno all’ora di pranzo di giovedì 8 luglio un grosso tir si è ribaltato autonomamente all’uscita dell’autostrada di Padova Ovest, in direzione Milano. Il conducente è rimasto ferito e la polizia stradale ha allertato il Suem per farlo portare in ospedale. Il mezzo, che trasportava materiale per aziende farmaceutiche, ha occupato la corsia di emergenza e la prima corsia, creando non pochi problemi alla viabilità. La polizia stradale assieme ai vigili del fuoco si è occupata di riportare la situazione alla normalità.