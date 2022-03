Scontro tra due auto al semaforo, tra i feriti anche una bambina di 4 anni

Tre feriti, tra cui una bimba di 4 anni. È questo il bilancio dell’incidente verificatosi a Villanova di Camposampiero. Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale di Camposampiero.

L’incidente

Erano le 13 di giovedì 31 marzo quando una Ford Focus e una Ford Fiesta si sono scontrate all’incrocio tra via Caltana e via Quattrocà a Villanova di Camposampiero. Saranno i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza a capire l’esatta dinamica: bisognerà capire se una delle due auto non ha rispettato il semaforo rosso o se la causa dell’incidente possa essere un’altra. La Focus era guidata da una 37enne e al suo fianco c’era la bambina di 4 anni, mentre nell’altra auto c’era una donna di 56 anni: entrambe le conducenti risiedono a Campodarsego. Il Suem ha portato i feriti all’ospedale di Camposampiero, nessuna di loro versa in gravi condizioni. La strada è rimasta occupata quasi un’ora e mentre gli operatori lavoravano per liberarla si sono formate lunghe code, causando disagi agli automobilisti.