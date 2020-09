Incidente sulla Monselice mare, un camion si è ribaltato sul fianco

Il camion si è ribaltato sulla fiancata mentre percorreva la rotatoria. Il conducente è stato portato in ospedale.

L’incidente

Intorno alle 9 di mercoledì 16 settembre un camion Iveco stava percorrendo la Monselice mare, provenendo da Conselve e diretto a Correzzola. Arrivato ad una rotatoria ha cominciato a percorrerla ma prima di imboccare l’ultima uscita si è ribaltato sul fianco destro. Il conducente, un romeno arrivato in Italia come lavoratore stagionale per una ditta di Noventa Vicentina, è stato portato all’ospedale di Schiavonia per essere curato. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.