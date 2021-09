Finisce con l'auto nel canale a bordo strada: conducente portata in ospedale

Una donna è finita con l’auto nel canale a bordo della strada e i vigili del fuoco sono riusciti a tirarla fuori. Poi è stata portata in ospedale.

Il fatto

Erano quasi le 8.30 di venerdì 10 settembre quando una donna ha avuto un incidente. Stava guidando lungo via Bellinghiera a Cittadella e per cause ancora da accertare è finita fuori strada, nel piccolo canale. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo: era ferita. I medici del Suem l’hanno stabilizzata e poi portata in ospedale. Nel frattempo la polizia stradale e i vigili deviavano il traffico. È servita un’ora per terminare le operazioni.