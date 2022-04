Esce di strada e finisce nel canale di scolo, l'auto si ribalta

L'auto è finita nel canale di scolo, rovesciandosi. Il conducente è riuscito ad uscire da solo dalla vettura mentre arrivavano i soccorsi.

L'incidente

Erano appena passate le 8 della mattina di lunedì 4 aprile quando i vigili del fuoco sono partiti in soccorso di un automobilista. In via Rialto a Rovolon un uomo è uscito di strada ed è finito nel vicino canale di scolo. L'auto si è ribaltata. Il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo e intanto i pompieri sono arrivati da Abano Terme e da Padova con una autogru. Hanno messo in sicurezza il veicolo mentre i medici del Suem si prendevano cura del conducente che non ha riportato ferite gravi o traumi. La polizia locale si occuperà dei rilievi del sinistro: si dovrà capire a cosa è dovuta la fuoriuscita autonoma, a un momento di distrazione, a una causa esterna o altro. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada da parte dei vigili del fuoco sono terminate nel giro di un'ora.